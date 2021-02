Kino : Neue Heimat für den Hunsrücker Film

Neben dem Kino „Heimat“, das Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal 2019 gemeinsam mit Filmregisseur Edgar Reitz (rechts) eröffnete, soll künftig auch ein Museum in Simmern an den Filmemacher erinnern. Foto: Christoph Strouvelle

Simmern/Morbach Die Stadt Simmern will ein Edgar-Reitz-Filmhaus schaffen, das inhaltlich über das Werk des aus Morbach stammenden Regisseurs noch hinausgeht.

Kaum eine andere Person hat den Hunsrück so populär gemacht wie der aus Morbach stammende Filmregisseur Edgar Reitz. „Früher hat man als Hunsrücker gesagt, man komme aus der Gegend um Frankfurt“, sagt Dr. Fritz Schellack, Direktor des Hunsrück-Museums in Simmern. Doch mit der Trilogie „Heimat“, mit der Reitz ab Mitte der 1980er Jahre einem breiten Publikum die Existenz des bis dato vielen unbekannten rheinland-pfälzischen Mittelgebirges und seines Dialekts nahebrachte, hat sich das geändert.

In der Ausstellung des Hunsrück-Museums ist der Filmemacher, der sich mit Simmern sehr verbunden fühlt und dort auch Ehrenbürger ist, mit dem Thema Heimat prominent vertreten. Doch Leben und Werk von Edgar Reitz soll noch stärker hervorgehoben werden. Der Simmerner Stadtrat hat im Januar beschlossen, in einem Gebäudekomplex namens Ziegelmayer ein Edgar-Reitz-Filmhaus einzurichten. Es befindet sich am Simmerner Fruchtmarkt gegenüber dem Pro-Winzkino, das mit dem Regisseur sehr verbunden ist. Die derzeitige Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf rund 300 000 Euro. Die Eröffnung ist für dieses Jahr geplant.