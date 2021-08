Punkrocker : Die Toten Hosen spielen Überraschungskonzert

Die Toten Hosen spielten nach einer Lesung von Sänger Campino ein Überraschungskonzert in Düsseldorf. Foto: Bastian Bochinski/JKP/dpa

Düsseldorf Nach zwei Jahren standen sie wieder live vor Publikum auf einer Bühne. Die Toten Hosen melden sich zurück.

Die Toten Hosen haben Fans in ihrer Heimatstadt Düsseldorf mit einem kurzen Livekonzert überrascht: Die Band spielte am Montagabend im Anschluss an eine Lesung von Sänger Campino, der zurzeit mit seinem Buch „Hope Street“ tourt.