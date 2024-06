Nachruf Die Vielgeliebte des französischen Films: Anouk Aimée

Ihre Leidenschaft fürs Kino zeigte sich in unermüdlicher Arbeit. „Solange die Kamera mich erträgt, werde ich die Kamera lieben“, sagte sie einmal. So war sie noch 2019 in „Die schönsten Jahre eines Lebens“ von Claude Lelouch zu sehen. Sie spielte noch einmal an der Seite von Jean-Louis Trintignant (1930-2022), für den es die letzte Rolle war.