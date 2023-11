Filmstarts Diese Filme kommen neu ins Kino

In seinem Dokumentarfilm „Miss Holocaust Survivor“ stellt der Regisseur Radek Wegrzyn israelische Schoah-Überlebende in den Mittelpunkt. Zwölf Frauen im fortgeschrittenen Alter nehmen an einem ungewöhnlichen Schöheitswettbewerb in Haifa teil, in dem es vor allem um innere Schönheit geht. Gefeiert werden soll aber auch das Leben und Überleben der Frauen, die als Mädchen oder junge Frauen Konzentrationslager, Ghettos oder ein Leben im Untergrund überlebten.