Donots, Cat Ballou und mehr Diese Künstler treten auf dem kostenlosen Gamescom-Festival auf

Nicht nur daddeln, sondern auch feiern: In Köln findet in wenigen Tagen die weltweit größte Messe für Gaming und Unterhaltungselektronik statt (Start am 21. August, alle Infos hier). Und wie im vorherigen Jahr wird der Gaming-Treff auch diesmal mit einem für Besucher kostenlosen Festival außerhalb des Messegeländes – mitten in Köln – ergänzt.