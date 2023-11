Kultur in Luxemburg Von der Krise des Museums bis zur feministischen Position

Jetzt hat die Museumschefin ihr erstes eigenes Ausstellungsprogramm für das Jahr 2024 vorgelegt. Einmal mehr bestätigt das Haus am Fort Drei Eicheln darin nicht nur seine internationale Ausrichtung, sondern auch seine Bedeutung als die wichtigste Adresse der Großregion für internationale. Gegenwartskunst. Ganz klar stellt sich im Programm 2024 dar, was die Mudam-Direktorin als Stellung und Aufgabe eines Museums für Moderne Kunst in dieser Zeit versteht. „Die Kunst ist ein Ort, an dem noch einigermaßen frei gedacht werden kann“, hatte Steinbrügge kurz nach ihrem Amtsantritt 2022 in einem ersten Gespräch gesagt. Nicht zuletzt von daher begreift sie ihr Haus als ein offenes Forum und gesellschaftlichen Think Tank mittels der Kunst, wo Eindrücke geteilt und diskutiert werden. Zudem soll das Haus ein Ort des Experiments sein und dazu beitragen, die Gegenwart zu verstehen und Zukunft zu gestalten. All das unter Berücksichtigung der vorhandenen Werte, deren manifeste die Werke der hauseigenen Sammlung sind. Der Anspruch, ein Museum zu sein und gleichzeitig ein Ort des Experimentierens und der Zukunftsschmiede mag auf den ersten Blick paradox klingen. Tatsächlich ist das Mudam mit seiner Sammlung von inzwischen etwas weniger als 800 Werken und ohne Dauerausstellung seit jeher eine Mischung aus Kunsthalle und Museum. Also ein Ort, an dem man zwar eine eigene Kollektion pflegt und erweitert, aber an dem man gleichzeitig auch präsentiert, was in der internationalen Szene der Gegenwartskunst diskutiert wird. Was Steinbrügge für das nächste Ausstellungsjahr vorlegt, integriert die hauseigene Sammlung und bleibt dabei doch hochaktuell am Puls der Zeit. Es ist ein Programm das achtsam ist im besten Sinn des Wortes. Über den ästhetischen Zugriff verhandelt es gesellschaftliche Themen ohne jeglichen verbohrten oder ideologischen Eifer.