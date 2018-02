später lesen Angezettelt Diskussion um abgehängtes Gemälde in Manchester FOTO: Britta Schultejans FOTO: Britta Schultejans Teilen

Eine umstrittene Kunstaktion der Manchester Art Gallery stößt auf großes Publikumsinteresse. Dutzende Besucher hatten am Freitag kleine Zettel mit Kommentaren an die Museumswand geklebt, an der bis vor kurzem noch das Gemälde „Hylas und die Nymphen“ von John William Waterhouse hing. dpa