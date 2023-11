Kunst documenta: Neuer Antisemitismus-Vorwurf steht im Raum

Mit der Unterzeichnung der Erklärung habe er sich „insbesondere gegen den Hindutva-Extremismus, der erklärtermaßen von Nazismus und Faschismus inspiriert ist“, gestellt. Er habe sein Leben der Ablehnung autoritärer Ideologien gewidmet. „Unterdessen habe ich mich öffentlich und deutlich gegen jeden kulturellen Boykott Israels ausgesprochen. Ich lehne die Ziele der BDS-Bewegung ab und unterstütze sie nicht“, so Hoskoté. Insbesondere nach dem 7. Oktober 2023, dem Hamas-Terror in Israel und seinen Folgen, seien seine Gedanken sowohl beim jüdischen als auch beim palästinensischen Volk, bei der leidenden Zivilbevölkerung in Israel und Palästina.