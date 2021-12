Streaming : „Don't Look Up“: Katastrophen-Satire mit Starbesetzung

Jennifer Lawrence bei der Weltpremiere von «Don't Look Up» in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Los Angeles Zwei Astronomen warnen vor einem gefährlichen Kometen, der die Erde zerstören wird. Für seine bitterböse Satire konnte Adam McKay Stars wie Meryl Streep, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence gewinnen.

Ein Killer-Komet rast in „Don't Look Up“ auf die Erde zu, ein klassisches Katastrophenszenario, wie für Hollywood geschaffen.

Den Weltuntergang nimmt niemand ernst

Die eitle US-Präsidentin Janie Orlean (Streep) und ihr Sohn (Jonah Hill) sorgen sich nur um ihre Popularität. Erstmal die Ruhe bewahren und sondieren, raten sie den Forschern. Die wenden sich hilfesuchend an die Presse. Pech gehabt, denn Talkshow-Moderator Jack (Tyler Perry) witzelt in der Sendung, ob der Komet denn groß genug sei, um das Haus seiner Ex-Frau zu zerstören. Moderatorin Brie (Blanchett) macht sich an den nervösen Dr. Mindy ran, die bevorstehende Apokalypse ist Nebensache.

In „Don't Look Up“ (ab dem 24. Dezember bei Netflix) geht McKay schonungslos mit Auswüchsen der amerikanischen Gesellschaft und des politischen Systems ins Gericht. Wissenschaftsleugner feinden das Forscher-Duo an, Fakten werden über Bord geworfen. Verfechter von Präsidentin Orlean tragen rote Kappen im Donald-Trump-Stil. „Don't Look Up“, schaut nicht nach oben, „Look Down“ ist ihr Schlachtruf.