Beliebter Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Was aus den Stars des Kultfilms geworden ist

Erinnern Sie sich an „Kleinröschen“? Helena Růžičková spielte die korpulente, in ein feuerrotes Kleid gekleidete Dame beim Ball. Dass Růžičková vor allem für ihr komödiantisches Talent bekannt war, zeigt sie in ihrer Rolle, in der sie erst Dora den Prinzen für einen Tanz wegschnappt und diesen dann kurzerhand wegträgt, als der zu langsam auf der Tanzfläche ist. Die Schauspielerin starb am 4. Januar 2004 an Krebs.