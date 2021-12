Unterm Strich – Die Kulturwoche : Dumme Diebe, salonfähige Schmuddelkinder und eine sexy Sissi

Man muss schon ein bisserl deppert sein, wenn man sich nach erfolgreichem Diebstahl eines Kunstwerks im Internet (und nicht im Darknet) nach dessen Wert und Vermarktbarkeit erkundigt. So geschehen in Wien, wo der Mitarbeiter einer Spedition während seiner Arbeitszeit Werke im Wert von insgesamt 1,3 Millionen Euro entwendete - darunter Zeichnungen von Gustav Klimt und Druckgrafiken von Egon Schiele.

Zurück nach Wien und Weihnachten: Was wäre das Fest ohne „Sissi”-Filme? In diesem Jahr ist allerdings Vorsicht bei den Hardcore-Fans geboten: Nicht dass sie die falsche Programmtaste drücken und statt bei der ARD bei RTL landen. Dort gibt es nämlich auch eine neue Betrachtungsweise auf das Leben der österreichischen Kaiserin. Das kommt allerdings nicht so zuckersüß wie mit Romy Schneider daher, sondern eher etwas lebensnaher: Es geht um Krieg und Frieden, Glamour und Schmutz, Anmut und Armut, Intrigen und jede Menge Sex. Gleich in der ersten Szene geht‘s damit los, allerdings beschäftigt sich das blaublütige Madl ganz ohne maskuline Unterstützung mit sich selbst. Doch irgendwann kommt auch der Kaiser dazu und zeigt der Gemahlin, dass nicht nur das Volk in seiner Gegenwart zu jubeln beginnt. Mit Romy Schneiders Backfisch-Sissi hat die RTL-Wiedergängerin mithin nicht allzu viel am Hut und anderswo. Die sechsteilige Miniserie zeigt der Sender in Doppelfolgen an drei Abenden hintereinander jeweils um 20.15 Uhr (28., 29. und 30. Dezember). Das kontaktfreudige Regentenpaar spielen die Schweizerin Dominique Devenport, die Ensemblemitglied im Volkstheater Rostock ist, sowie der Hamburger Jannik Schümann. Dialekt und österreichischen Singsang gibt es hier nicht, ebenso wenig wird die Zither rausgeholt und durch den Wald spaziert. Stattdessen wird gefochten, auf Schlachtfeldern gekämpft, am Hofe intrigiert, sich in der Familie geärgert, werden Reifröcke gehoben und Mätressen auf Matratzen gelegt. Das alles, da darf man sicher sein, kam der der k.u.k.-Lebensrealität viel näher als das, was Regisseur Georg Marischka seinerzeit so adrett mit der Kamera einfangen ließ. no/dpa