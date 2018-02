später lesen Verkaufszahlen Ed Sheeran ist der „Bestseller“ unter den Musikern FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Ed Sheeran ist vom Weltverband der Musikindustrie IFPI zum weltweit am meisten verkaufenden Musiker des Jahres 2017 gekürt worden. Das hat der Verband am Montag in London bekanntgegeben. dpa