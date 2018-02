später lesen Brit Awards 2018 Ed Sheeran und Dua Lipa sind die Favoriten Teilen

An wen gehen die Brit Awards in diesem Jahr? Mit Spannung wird die Verleihung des bedeutenden Musikpreises in London erwartet. Zwei Künstler stehen besonders hoch im Kurs. Auch Superstar Justin Timberlake tritt auf.