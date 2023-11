So war die Vorstellung Konzert in Trier: Edgar Elgar jenseits von Hope und Glory

Der englische Komponist Edward Elgar (1857-1934) selbst war – jenseits von „Pomp and Circumstance“ und „Land of Hope and Glory“ – besonders stolz auf ein Werk, durch das er sich den Ruhm der Nachwelt erhoffte. Das im Jahre 1900 uraufgeführte Oratorium „The Dream of Gerontius“ ist, im Geiste der Spätromantik, ein fortschrittlicher Gegenentwurf zu Händel oder Bach, nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich. Es basiert nämlich nicht auf einer biblischen Geschichte, sondern handelt vom Sterben und Tod und dem Einzug ins Paradies eines „Jedermanns“, des Gerontius.