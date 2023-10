Ausstellung im Haus Beda Von der engen Beziehung zum Stein

Trotz ihrer großen Nähe blieb die Verbindung zwischen Stein und Künstler eine emanzipierte Beziehung, bei der sich keiner der Partner verlieren sollte. So wie dem Bildhauer dem Wesen seines Werkstoffs Raum gab, so unveräußerlich war ihm sein künstlerischer Anspruch, diesem Wesen durch die eigene Idee und Vorstellung, Form und Gestalt zu geben. Dabei gesellte sich zum planerischen Handeln die Lust am Spiel. Immer wieder kehrte der Bildhauer in seine Heimatstadt zurück, und blieb doch immer in der Welt unterwegs. Auslandsaufenthalte führten ihn nach Frankreich, Kanada, Korea und nach Japan. Von der Auseinandersetzung mit dem Stein ließ er nicht ab, nicht einmal, als seine schwindende Kraft ihm die Arbeit an großen Volumen nicht länger erlaubte. „Das ist vorbei“, hatte er im selben Gespräch nüchtern festgestellt. Dafür entstanden nun eine Menge kleiner Formate, wie sie auch den größten Teil der Bitburger Ausstellung ausmachen.