Eifel-Literatur-Festival 2024 Was Elke Heidenreich über den Erfolg ihres neuen Buchs sagt

„Ihr glücklichen Augen“ ist vor fast zwei Jahren erschienen und beschreibt über 40 Reiseziele, die sie im Laufe ihres Lebens besucht hat. Aus sieben dieser Geschichten liest sie in Bitburg vor. Sie beschreibt die Erlebnisse beim Baden in Zürich, erzählt von der Kuriosität eines Hofbräuhauses in Peking, gibt einem kranken Hund in Florenz Raum und verrät, wie sie seinerzeit in Rom vom Papst gesegnet worden sei. Darum nehme sie auch stets am Dreikönigstag die Beschriftung ihres Türrahmens eigenhändig vor – und auf Wunsch auch die ihrer Nachbarn. Das Publikum ist auf ihrer Seite. Immerhin ist sie quasi eine Literaturpäpstin.