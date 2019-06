Konzert in Prüm : Volles Haus, gewaltiger Klang

Prüm Die Aufführung von Carl Orffs Carmina Burana in der frisch sanierten Basilika Prüm gerät zum Triumph für alle Beteiligten. Inklusive einer besonderen Zugabe für die eingespannten Schüler des Regino-Gymnasiums.

Fortuna, die anfangs in den „Carmina Burana“ angerufene Schicksals-Chefin, hat es gut gemeint mit den Akteuren: Am Ende der Aufführung in der Prümer Basilika, am Sonntag erstmals nach der teuren Innensanierung wieder für ein großes Konzert geöffnet, kriegt sich das Publikum gar nicht mehr ein.