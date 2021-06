AUFGESCHLAGEN - NEUE BÜCHER KLAUS PETER WOLF : Mörder sucht Mörder

Nach 14. Kriminalfällen kann einem schon mal die Luft ausgehen. Was dann beim 15. unüberlesbar wird. Zum Beispiel darin, dass die Glaubwürdigkeit ziemlich strapaziert wird. Aber der Reihe nach: Ein Serienmörder treibt auf der schönen Insel Langeoog sein tödliches Unwesen.

Das ist die Ausgangslage im jüngsten Fall von Ann Kathrin Klaasen und ihrem Mann Frank Weller mit dem Titel „Ostfriesenzorn“. Der greift, nicht nur was das Ermittlerteam angeht, auf Personal aus früheren Mordgeschichten zurück. Der Täter hat nämlich ein großes Vorbild, bei dem er Eindruck schinden will: Dr. Bernhard Sommerfeldt, seines Zeichens ebenfalls Serienmörder und eine Art Hannibal Lecter, der der Kommissarin Ann Kathrin Klaasen seine Dienste bei der Ermittlung des Trittbrettfahrers anbietet. Der Haken an der Sache: Sommerfeldt sitzt seit nunmehr zwei Jahren, seit seinem Auftritt in „Todesspiel im Hafen“, im Knast und wird so schnell nicht wieder in die Freiheit entlassen. Also macht er der Polizistin ein unmoralisches Angebot. Da der Mörder seine Taten via Apps an Sommerfeldt ins Gefängnis schickt, um sich damit zu brüsten – der offenbar mit Sonderrechten ausgestattete Knastbruder darf in seiner Einzelzelle ein Mobiltelefon benutzen –, schlägt der promovierte Killer der Kommissarin vor, sie möge ihn aus dem Gefängnis holen, damit sein Nachahmer ihn leibhaftig treffen und die Polizei ihn dann verhaften kann. Tatsächlich lässt sich Klaasen auf den Deal ein und holt Sommerfeldt unter einem Vorwand aus dem Gefängnis.