Mit der neuen Berliner Ausstellung über den expressionistischen Maler wird dessen Rassismus und Antisemitismus dokumentiert. Von Lothar Schröder

Ohne die Tat der Kanzlerin hätte es die Diskussion auch gegeben. Aber erst mit der rigorosen Anordnung von Angela Merkel, die Gemälde Emil Noldes aus ihrem Arbeitszimmer entfernen und ins Depot bringen zu lassen, nahm die Debatte richtig Fahrt auf: nämlich jene über die Nazi-Vergangenheit des 1956 gestorbenen expressionistischen Malers. Nolde, der viele Nachkriegsjahre hindurch als Verfolgter in der NS-Zeit galt – schließlich war seine Kunst in den Augen mancher Nazis „entartet“ –, trat früh in die NSDAP ein, war ein begeisterter Nationalsozialist, zusammen mit seiner Frau Ada ein Verehrer des „Führers“, ein Rassist und Antisemit.

Emil Nolde war mehr als nur ein Mitläufer und Opportunist. Der sich selbst oft und gern als Opfer stilisierende Künstler war ein Mittäter. Undenkbar also, dass die Werke eines politisch Indiskutablen die Wände von Merkels Büro weiterhin zierten.

Hingegen werden jetzt unweit vom Kanzleramt über 100, zum Teil bislang noch unbekannte Nolde-Werke gezeigt: Das Museum „Hamburger Bahnhof“ macht mit seiner neuen Schau jene Verstrickung des Künstlers zum Thema, die Nolde später selbst intensiv zu verdecken suchte und so mit einigem Erfolg das Bild vom unerschrockenen Widerständler schuf und der Ausstellung den Titel soufflierte: „Eine deutsche Legende“.

Emil Nolde also der Nazi-Maler? So einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Und so rät Bernhard Fulda – er ist Kurator der Ausstellung und lehrt Geschichte an der Universität von Cambridge – dazu, einen „moralischen Überlegenheitsgestus“ tunlichst zu vermeiden und kein schnelles und zu simples Urteil zu fällen. Als sei sich jeder sicher, in der damaligen Zeit auf der richtigen Seite gestanden zu haben. An Zeugnissen von Noldes Nazi-Nähe mangelt es nicht. Über dem Künstlerhaus in Seebüll weht 1933 die Hakenkreuzfahne; und der Künstler erarbeitet einen „Entjudungsplan“ für Deutschland, mit dem er Hitler beeindrucken will. Als seine Bilder als „entartet“ gebrandmarkt werden, schreibt er Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels einen Brief der Verteidigung, indem er sein Werk als „deutsch, stark, herb und innig“ charakterisiert.

Dazu gehören sicherlich die 1938 entstandenen Wikingerbilder wie „Herrin und Fremdling“, dessen kompromittierenden Titel aber erst die Erben erfanden. Dennoch erscheint das Motiv sehr bewusst auf eine nordische Abstammungsgeschichte zu zielen.

Wird die Schau somit zu einer späten, aber dennoch endgültigen Abrechnung mit dem Maler? Bleibt das Werk diskreditiert? Bernhard Fulda überlässt die Rezeption dem einzelnen Betrachter und dessen Sichtweise auf eine Kunst, die nun durch das Wissen um den Gedankenwelt des Künstlers erweitert wird. Kein Kunstwerk entsteht und existiert in einem kulturellem Vakuum. Wie weit aber geht der modernistische Glaube an das autarke Kunstwerk? Auch diese Fragen stellt die Ausstellung wie auch Emil Noldes Werk selbst.

Zumal der Nazi-Kult offenbar mit Noldes eigenem, pompösem Genie-Kult korrespondiert: der Künstler als Erlöser. Und der träumt im norddeutsch-ländlichen Seebüll davon, so etwas wie ein Staatsmaler zu sein oder zu werden. Ein Rembrandt der neuen Zeit! Kein Vergleich ist Emil Nolde zu groß, maßlos erscheint seine Selbstüberhöhung.

Dass die Kanzlerin die zwei Nolde-Bilder aus ihrem Büro verbannte, ist für Fulda zwar verständlich. Doch fallen ihm in der europäischen Krisenzeit auch gehaltvollere politische Betätigungen ein. Das Bedürfnis, sich von der Nazizeit zu distanzieren, sei verständlich groß. Dennoch dürfe dieses Motiv nicht zu einem „historischen Exorzismus“ werden. Die Bilder könne man nicht in Haftung nehmen, so Fulda. Mit der Verbannung des Werks aus der Öffentlichkeit würde man sich – ganz ohne Not – in die Tradition jener nationalsozialistischen Kulturpolitik stellen, die man doch versuche, anzuklagen.

Die Erkenntnis im Kanzleramt, dass Nolde keine politisch integre Persönlichkeit ist, wäre allerdings früher schon zu haben gewesen. Bereits vor fünf Jahren dokumentierte eine Ausstellung in Frankfurt Noldes Nähe zum Nationalsozialismus. Noch zeitiger verwies der Kunstkritiker Adolf Behne auf die Verstrickung: Er nannte Nolde schon 1947 einen „entarteten Entarteten“.

