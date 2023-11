Unterm Strich Kunst für Kinder, Knete für Kultur

Beurteile nie einen Menschen nach seinem Äußeren. Diese Lektion haben die Bewohner des kleinen Ortes Hinsdale im US-Bundesstaat New Hampshire wohl für den Rest ihres Lebens verinnerlicht. Ihr Mitbürger Geoffrey Holt führte ein einfaches Leben als Platzwart eines Mobilheimparks im Ort. Dort sahen ihn die Leute manchmal in seinen alten Klamotten, wie er auf einem Aufsitzmäher zum Supermarkt fuhr, an der Hauptstraße parkte, die Zeitung las oder vorbeifahrende Autos beobachtete. Er nahm Gelegenheitsarbeiten an, verließ selten die Stadt. Obwohl er Fahrunterricht gegeben hatte, fuhr er selbst nicht mehr Auto, entschied sich fürs Fahrrad und schließlich den Rasenmäher. Sein Mobilheim war fast unmöbliert – er besaß auch keinen Fernseher und keinen Computer. Das Bettgestell brach durch den Boden. Doch als Holt im Juni mit 82 Jahren starb, hinterließ er dem 4200-Einwohner-Städtchen ein Vermögen: 3,8 Millionen Dollar (3,48 Millionen Euro) sollen seinem knapp formulierten Testament zufolge der Gemeinde in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Freizeit und Kultur zugutekommen. „Ich glaube, keiner hatte eine Ahnung, dass er so erfolgreich war“, sagte Steve Diorio, Vorsitzender des Stadtrats. „Sein Vermögen der Stadt zukommen zu lassen, in der er gelebt hat, das ist ein großartiges Geschenk.“