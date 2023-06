Schriftsteller Eine ganz besondere Beziehung: Thomas Mann und das Meer

Das Meereserlebnis, so Weidermann, habe Thomas Mann in den Buddenbrooks „seinem frühen Untergangsprinzen“ Hanno mitgegeben. Und die arme Tony Buddenbrook lässt er in Travemünde bei einem „Traumaufenthalt am Meer“ ihre einzige Liebe erleben, die sie durch alle künftigen Tragödien tragen wird. Thomas Mann selbst suchte sein Leben lang nach einer Wiederholung seines Kindheitsglücks an anderen Stränden, so an der Wanderdüne von Nidden an der Kurischen Nehrung, wo er für seine Familie sogar ein Haus kaufte, bis die Nationalsozialisten sie aus diesem Paradies vertrieben.