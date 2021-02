Glosse : Eine Ode an den Viez

Eine Ode an den Viez

Liebe Moselfranken, Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Viez, ist das nicht diese saure Brühe, die einem die Kehle zusammenschnürt? Wer nicht, wie ihr, unter Streuobstbäumen groß geworden ist, dem fällt es anfangs wirklich schwer, sich durch die Viez-Liga zu trinken.

Langsam tastet man sich an den Viez-Geschmack heran, schüttet immer weniger Limonade in seine Porz. Und dann blinken plötzlich die Augen. Viez gehört zur moselfänkischen Küche wie die Liebfrauenkirche zu Trier. Moselfisch, ohne Viez? Flieten, ohne Viez? Nein, das ist nach 20 Jahren in der Region unvorstellbar. Viez ist ein Lebenselixir, Viez ist ein Zaubertrank. Und wenn der Viez erstmal auf der Liste der immateriellen Kulturgüter steht – spätestens dann weiß es die ganze Welt: Viez muss man lieben.