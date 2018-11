später lesen Auktion in Jerusalem Einstein-Brief für knapp 28.400 Euro versteigert FOTO: Teilen

Ein Brief des Physikers Albert Einstein (1879-1955) an seine Schwester Maja ist in Jerusalem versteigert worden. Bei der Auktion am Dienstag kam das Schreiben für umgerechnet knapp 28.400 Euro unter den Hammer, wie das Auktionshaus Kedem mitteilte. dpa