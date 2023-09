Ausstellung Eintauchen in das Werk von Klimt und Hundertwasser

Eine ehemalige deutsche U-Boot-Basis in Bordeaux, die frühere Gebläsehalle in Sichtweite des Dortmunder Westfalenstadtions oder eine altes Cabaret in Seoul. Überall dort sind besondere Ausstellungen zu sehen. Es hängt kein einziges Bild an den Wänden. Und trotzdem kann man dort Leben und Werk verschiedener Künstler erleben.