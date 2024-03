Musik Einzelgänger von Weltruf: Komponist Aribert Reimann ist tot

Zwar gab er den „Brotberuf“ wegen der Arbeitsbelastung in den 90er Jahren auf. Bis zu seiner Pensionierung blieb er aber - zunächst in Hamburg, dann in Berlin - Professor für das zeitgenössische Lied. Sängerinnen wie Claudia Barainsky (58), Christine Schäfer (58) oder Stella Doufexis (1968-2015) kommen aus seinen Klassen.