Hold Me Closer : Elton John überrascht mit neuem Song in Cannes

Cannes Elton John ist zum Essen nicht mit leeren Händen gekommen. Der Pop-Superstar hatte einen neuen Song im Gepäck - und die Menge in dem Szenerestaurant an der Côte d'Azur war schwer begeistert.

Der britische Popstar Elton John hat seinen neuen Song, an dem auch US-Popsängerin Britney Spears mitwirkt, bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes vorgestellt.