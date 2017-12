später lesen Britischer Musiker Elton John wird mit Star-besetztem Konzert geehrt FOTO: Florian Schuh FOTO: Florian Schuh Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Tage nach der Grammy-Verleihung Ende Januar soll der britische Superstar Elton John mit einem Star-besetzten Konzert gefeiert werden. Der US-Musikverband Recording Academy kündigte das Konzert „Elton John: I'm Still Standing“ für den 30. Januar in New York an. dpa