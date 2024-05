Musik EM-Songs beschwören Zuversicht und Zusammenhalt

„Für mich war die Anfrage eine Riesensache, natürlich auch, weil ich aus einer fußballverrückten Familie komme“, sagte Leony zu ihrer EM-Nominierung. Der Song wirkt dann aber doch eher wie ein generisch zusammengewürfelter Textbaukasten. „We're on fire tonight. Like a million diamonds in the sky“, heißt es im elektronisch angehauchten Popsong. Also in etwa: „Wir sind heiß. Wie eine Million Diamanten im Himmel.“