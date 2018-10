später lesen Hoch hinaus Eminem rappt „Venom“ vom Empire State Building FOTO: Ashley Landis FOTO: Ashley Landis Teilen

In einer äußerst seltenen Videoproduktion hat US-Rapper Eminem seine neue Single „Venom“ vom Dach des Empire State Building in New York gerappt. Die Antenne des berühmten Wahrzeichens blitzt in verschiedenen Farben auf, während der bürgerlich als Marshall Mathers bekannte Musiker seinen Text rappt. dpa