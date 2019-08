TV-Preise : Emmy Awards 2019: Gala diesmal ohne Gastgeber

Die Emmys finden in diesem Jahr zum 71. Mal statt. Foto: Andrew Gombert/EPA.

New York Nach den Oscars wird in diesem Jahr auch die Verleihung der TV-Preise Emmys ohne Gastgeber über die Bühne gehen.

„Es gab Namen, die im Gespräch waren, aber es wurde ein Fazit gezogen, dass in diesem Jahr, wenn so viele Shows zu Ende gehen, die Zeit besser für diese genutzt wird“, sagte Charlie Collier, Chef von Fox Entertainment, US-Medienberichten zufolge am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Television Critics Association.