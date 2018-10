Entschleunigung im Kirchenschiff

Sarah Ferri ist für hochenergetische Musik bekannt, nun gab es intime Streicher-Arrangements in einer Kirche zu hören. Von Dirk Tenbrock

Wer das Konzert von Sarah Ferri vor gut anderthalb Jahren in der Wawerner Synagoge erlebt hat, mag sich verwundert die Augen gerieben haben. Am Sonntagabend in der evangelischen Kirche zu Saarburg präsentiert sich die junge Italo-Belgierin auf ihrer „Churches-Tour“ nämlich fernab von Party und Pop mit einem intimen, teils sphärischen Programm, das sie eigens für diese Konzertreihe arrangiert hat.

Die Songs sind altbekannt, überwiegend von ihrem Displeasure-Album aus 2016, der Stil der neuen Arrangements ist jedoch ruhig und kontemplativ. Begleitet wird sie diesmal auch nicht von Schlagzeug und Gitarre, sondern von einem formidablen Streichquartett mit Geige, Viola, Cello und Kontrabass.

Hatte sie noch im Februar 2017 mit ihrem krachenden Sound die ehemalige Synagoge zum Beben gebracht, gelingt ihr dies in der intimen Atmosphäre der Kirche am Schlossberg wieder, nur dass dieses Beben eben eher nach innen geht. Der Jubel des Publikums nach jedem Stück ist groß; während Sarah und die Strings ihre Weisen vortragen, herrscht jedoch andächtige Stille.Besonders stark gelingen denn auch die Balladen wie „Broken Wing“ oder „Love Song“, die sie mit ihrem dunkelsten Timbre singt.

Den Begleit-Gesang steuern die Streicher auch noch bei, oft nur ein wunderbares „Bap-Schuap“ oder „Schubidu“ – und das ist ganz und gar nicht despektierlich gemeint. Dazu rhythmisches Fingerschnippen oder gezupftes Pizzicato, da wippen dann doch die Beine der gut 50 Zuhörer im Takt. Der Teppich, den die Strings unter die Lieder legen, ist manchmal warm und flauschig, manchmal aber auch scharf oder gar dramatisch.

Die Lieder sind allesamt sehr persönlich, Ferri verarbeitet ihre Erfahrungen mit der Liebe, dem Leid, dem Stress – oder gar weiblichen Gefühlswallungen bei Vollmond und teilt diese mit dem Publikum. Sie wird inspiriert von Spaghetti-Western-Musik von Ennio Morricone (an langen Fernsehabenden mit ihrem Papa) oder von einem spontanen Tanz mit ihrem Freund im Supermarkt, was sie – im Sinne der Romantik – nur empfehlen kann, vor allem den Herren. Inspiriert ist auch ihr stimmliches Volumen vom hohen Falsett bis zu tiefem Alt, da schwingt schon etwas von Carole King oder Lana del Rey mit.

Entschleunigung im Kirchenschiff ist das Motto des Abends, dennoch gibt es einige Uptempo-Nummern wie „Living Water“, die an die andere Seite der Sarah Ferri erinnern: die Tanz- und Party-Musikerin.

Insgesamt ein entspannendes und anrührendes Paket – und eine ganz starke Vorstellung direkt vor dem Altar.

Es bleibt zu wünschen, dass die Ferri die Region bald wieder beehrt, gerne dann auch mit einem neuen, tanzbaren Album.