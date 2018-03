später lesen Abstrake Malerei Erben verlangen Bilder von Piet Mondrian zurück FOTO: Volker Döhne FOTO: Volker Döhne Teilen

Twittern

Teilen



Die Erben von Piet Mondrian (1872 -1944) verlangen von der Stadt Krefeld die Rückgabe mehrerer Bilder des niederländischen Malers. Ein Sprecher der Stadt bestätigte am Dienstag entsprechende Forderungen aus den Vereinigten Staaten, die unter anderem in einem Artikel in der „New York Times“ erhoben worden waren. dpa