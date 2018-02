später lesen Messe "art Karlsruhe" Erdogan-Karikatur sorgt für großen Wirbel FOTO: dpa, ude pat FOTO: dpa, ude pat Teilen

Auf der Kunstmesse "art Karlsruhe" sorgt eine Erdogan-Karikatur für Aufregung. Wie die Messe am Freitag bestätigte, hat ein Galerist das Bild "Türkischer Diktator" von Thomas Baumgärtel nach lautstarken Protesten an seinem Stand am Vortag abgehängt.