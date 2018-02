später lesen Los Angeles Erfinder von "Game of Thrones" drehen "Star Wars" Teilen

Von der Mittelalter-Fantasy "Game of Thrones" in die Sternenkrieger-Zukunft: Die Schöpfer der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones", David Benioff und D.B. Weiss, werden eine neue "Star Wars"-Reihe entwickeln. Wie die Studios Lucasfilm und Disney gestern in Los Angeles bekanntgaben, soll das Duo die Filme schreiben und produzieren. "David und Dan gehören zu den besten Geschichtenerzählern", sagte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy. Mit ihrer Fähigkeit, komplexe Figuren und reiche Sagenwelten zu schaffen, werden sie Neuland betreten und "Star Wars" vorantreiben, prophezeit Kennedy.