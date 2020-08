Neues aus Schmuddelfing : Erhard Dietls Olchis werden 30

München Seit 30 Jahren bringen die grünen Olchis Kinder zum Lesen. Erfinder Erhard Dietl blickt auf ihre Erfolgsgeschichte zurück und ist sicher: Die Botschaft der Familie von der Müllkippe ist auch heute aktuell.

In diesem Monat feiern die von Dietl erfundenen Bewohner einer Müllkippe im Örtchen Schmuddelfing ihr 30. Jubiläum (das erste Buch erschien am 24. August 1990). Noch heute schreibt und bebildert der 67-Jährige Geschichten um die Olchis, die sich gern in Pfützen legen und mit ihren Hörhörnern alle Sprachen verstehen können.

In der heutigen Zeit seien Kinder und Eltern oft gestresst. Die Olchis seien ein Gegenpol: „Olchis sind entspannt, das sind so lebensfrohe Figuren, richtige Lebenskünstler.“ Als neue, seltsame Bewohner in ihrer Heimat Schmuddelfing seien sie außerdem sinnbildlich für die Bekämpfung jeglicher Vorurteile. „Toleranz und Umgang mit Leuten, die ganz anders sind als man selber, das ist auch ein Thema bei den Olchis“, sagt Dietl. Dabei sei es ihm immer wichtig gewesen, die kleinen Leser nicht zu belehren: „Es ist ja kein Schulbuch, es soll unterhaltsame Kinderliteratur sein.“ Die vermittelten Werte fänden sich stets zwischen den Zeilen.

Warum Dietl seinen Job so mag? „Ich denke, man muss als Kinderbuchautor so ein Stück Kindheit noch in sich haben. Und das Schönste ist, dass ich von dem leben kann, was ich so gerne mache“, sagt Dietl. Dass er gleichzeitig schreiben und illustrieren könne, empfinde er als großes Glück. Und auch nach Jahrzehnten habe er noch immer „olchige“ Ideen. „Komischerweise fällt es mir leichter als vor 30 oder 20 Jahren, eine Geschichte zu den Olchis zu erfinden. Weil ich so in der Welt verhaftet bin inzwischen.“