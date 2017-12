später lesen Retrospektive Erste Ausstellung von Ai Weiwei in Südamerika eröffnet FOTO: Gian Paolo Minelli FOTO: Gian Paolo Minelli Teilen

Der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei (60) stellt erstmals seine Werke in Südamerika aus. Die Retrospektive „Inoculación“ („Impfung“) ist seit dem Wochenende in Fundación Proa in Buenos Aires zu sehen. dpa