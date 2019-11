Ruf der Wildnis : Erster Trailer: Harrison Ford als Goldsucher

Los Angeles Harrison Ford auf den Spuren von Jack London: In „Ruf der Wildnis“ zieht es den Hollywood-Star in das eisige Alaska. Jetzt gibt es einen ersten Appetizer.

Eine Kostprobe bietet der am Mittwoch vom Studio 20th Century Fox veröffentlichte erste Trailer zu dem Film „The Call of the Wild“, der im Februar in die Kinos kommen soll. „Der Yukon ist ein gefährlicher Ort“, sagt Ford in der Rolle des Goldsuchers John Thornton, der sich in der Wildnis Alaskas mit dem treuen Vierbeiner Buck durchschlägt. Die Geschichte dreht sich um die Abenteuer des Bernhardiner-Schäferhund-Mischlings Ende des 19. Jahrhunderts.