Erstmals Kantaten-Marathon zum Bachfest in Leipzig

Auf dem diesjährigen Bachfest in Leipzig gibt es erstmalig einen „Kantatenring“ mit den 30 besten Kantaten Johann Sebastian Bachs. „Der Ring umfasst 18 Stunden Musik an zwei Original-Wirkungsstätten des Komponisten - abwechselnd in der Thomas- und der Nikolaikirche“, sagte Michael Maul. dpa