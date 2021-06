Filmverband : Erstmals mehr Frauen im Vorstand der Oscar-Akademie

Die US-Schauspielerin Rita Wilson zählt zu den neuen Vorstandsmitgliedern der Oscar-Akademie. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Beverly Hills Die Oscar-Akademie stand in den letzten Jahren wegen eines Mangels an Vielfalt in der Kritik. Nun scheint der Verband seinem Versprechen, sich um mehr Diversität im Vorstand zu bemühen, nachzukommen.