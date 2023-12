Weihnachtstradition Im Stadtarchiv Trier liegt ein besonderes Weihnachtslied

„Es ist ein Ros’ entsprungen, aus einer Wurzel zart“ – diese Zeilen mit 19 Strophen des Liedes hat erstmals ein Mönch aus Trier in sein Andachtsbuch aufgeschrieben, wahrscheinlich Ende 1587 oder Anfang 1588. Sein Name war Frater Conradus, also Bruder Konrad. Seinen Namen hat er mit einer Notiz in einer Geheimschrift darin vermerkt. Konrad war gebürtiger Trierer, Kartäuser Mönch im Kloster St. Alban. Das stand vor der Stadtmauer, in der heutigen Karthäuser Straße, nur einen Steinwurf vom Stadtarchiv/Wissenschaftliche Bibliothek in der Weberbach entfernt, wo sein Buch – einer von vielen Schätzen dort – aufbewahrt wird. Zwischenzeitlich war Konrad nach Angaben des Presseamts der Stadt Trier auch einige Jahre in Mainz. Seinen Lebensabend verbrachte er aber wieder in Trier, wo er 1592 starb.