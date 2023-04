Musik Wer antritt - und wann Deutschland auf den vorderen Plätzen stand: Alle Infos zum Eurovision Song Contest

Die Hamburger Band „Lord of the Lost“ hat den deutschen Vorentscheid zum ESC für sich entschieden. Ihr Titel: „Blood&Glitter“. Ob Deutschland mit diesem Stück diesmal mehr Punkte ergattern kann als in den Vorjahren, entscheidet sich am 13. Mai. In den Wettbüros scheint der Song allerdings kein Favorit zu sein, wie Sie in diesem Bericht unseres Kollegen nachlesen können. Aber vielleicht ändert sich das noch bis zum ESC-Finale.