Ihre Eltern sind Schlager-Giganten Sie will für Deutschland zum ESC – so wie ihre Mutter vor 23 Jahren

Wir schreiben das Jahr 2001 und Europa ist im ESC-Fieber. Die Zuschauer blicken gespannt auf das Finale in Kopenhagen, in dem die deutsche Starterin ein Traumergebnis einfährt – zumindest wenn man es mit den Katastrophen vergleicht, die in anderen Jahren noch folgen sollen. Am Ende reicht es für den achten Platz mit dem Song „Wer Liebe lebt“. Sängerin Michelle führte ihre Karriere damit zu einem neuen Höhepunkt. Bis heute ist sie eine ganz Große des deutschen Schlagers.