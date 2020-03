The Violent Thing : ESC-Sänger Ben Dolic ist optimistisch

The Violent Thing

Berlin Nach vielen Misserfolgen will Deutschland dieses Jahr beim ESC wieder mehr Punkte sammeln - und hat dafür Ben Dolic ausgewählt. Der 22-Jährige hat eine klare Haltung zu den Pleite-Songs der vergangenen Jahre - und zum Coronavirus.

„Es wurde das gemacht, was die anderen Länder auch gemacht haben. Und dann ist es schwierig, herauszustechen“, sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dieses Jahr gebe es beim ESC viele Balladen, er habe jedoch mit „The Violent Thing“ ein sehr tanzbares Stück. Dolic ist daher optimistisch: „Es wird eine geile Show. Am Ende muss ich nur die Stimme gut liefern, und dann haben wir eine gute Nummer.“

Das Finale für den Popmusik-Wettbewerb findet am 16. Mai in den Niederlanden statt - falls das Coronavirus keinen Strich durch die ESC-Rechnung macht. Dass der Contest dadurch gefährdet sein könnte, glaubt Dolic nicht: „Wir haben Glück, weil der ESC erst in zwei Monaten ist und noch nicht jetzt“, sagte er der dpa. Er hoffe, dass der ESC nicht verschoben werden oder ohne Zuschauer stattfinden müsse. „Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht.“