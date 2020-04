Er wurde 77 Jahre alt : „E.T.“-Kameramann an Folgen von Coronavirus gestorben

„E.T.“-Kameramann an Folgen von Coronavirus gestorben

Los Angeles Allen Daviau drehte mit Steven Spielberg Klassiker wie „E.T. - Der Außerirdische“ oder die „Die Farbe Lila“. Nun ist er an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Er starb an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus, wie seine Sprecherin dem US-Sender CNN mitteilte. Daviau, der in Los Angeles in einem Altersheim für Filmschaffende lebte, wurde 77 Jahre alt.