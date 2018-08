Ethan Hawke in Locarno

Hollywood-Star Ethan Hawke („Boyhood“) ist zum 71. Filmfestival Locarno an den Lago Maggiore gekommen. Der 47-jährige Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur zeigt dort außerhalb der Wettbewerbe den von ihm inszenierten Spielfilm „Blaze“ über den weithin vergessenen Singer-Songwriter Blaze Foley (1949-1989). dpa

Am Mittwochabend sollte er zudem mit einem Ehrenpreis des schweizerischen Festivals ausgezeichnet werden.

Es sei ihm darauf angekommen, „einen Film über einen Musiker zu machen, bei dem die Musik die Hauptrolle spielt“, sagte Hawke auf einer Pressekonferenz. Gefragt, ob der Film auch eine politische Botschaft habe, antwortete er: „Das Leben an sich ist Politik, unser aller Leben. Wenn wir in einem Film über uns und unser Leben erzählen, sind wir automatisch politisch.“

Ruhm interessiere ihn nicht, sagte Hawke: „Ich mache, was ich machen muss. Jetzt also diesen Film. Dabei erfüllt es mich mit Stolz, wenn die Zuschauer das Gefühl bekommen, regelrecht in den Film hineinkriechen zu wollen.“ Als das Wesentliche beim Filmdreh nannte er die Teamarbeit: „Das Miteinander, das gemeinsame Arbeiten, ist für mich das Entscheidende.“

Zur Auszeichnung mit dem „Excellence Award“ des Festivals sagte Ethan Hawke scherzhaft: „Es ist eine große Freude. Aber da kriege ich nun eine Auszeichnung für meine Arbeit, für etwas, das für mich ganz selbstverständlich zu mir gehört. Es ist ein bisschen so, als bekäme ich einen Preis dafür, dass ich eine Nase im Gesicht habe.“

