Jede Menge Prominenz bei Gala Trotz Krisen: Harmonie in der Philharmonie, Promi-Auflauf auf dem roten Teppich

Luxemburg · Große Gala: Beseelt vom Gedanken an ein einiges Europa, gerade in Krisenzeiten, feierten Prominente und Weltstars aus Kultur und Politik in der Luxemburger Philharmonie die Verleihung der „Europäischen Kulturpreise“.

09.06.2024 , 14:19 Uhr

Sehen und gesehen werden – hier posieren einige Gäste mit Schlagerstar Roberto Blanco und dessen Ehefrau Luzandra Strassburg (ganz rechts im roten Kleid). Foto: TV/Andreas Sommer

Von Dirk Tenbrock