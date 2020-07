Ausstellung : Künstlerische Selbstversuche

Kunstausstellung „Me, Myself and I“ in der Europäischen Kunstakademie. Der Künstler Marcel Köhler beteiligt sich mit der Foto-Serie „Feelings“ daran. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Das eigene Selbst erkunden die Dozenten der Europäischen Kunstakademie Trier in der alljährlichen Ausstellung der Lehrkräfte. Das Ergebnis enttäuscht.

Mit ihrem Thema „Me, Myself and I“ liegt somit auch die Dozentenausstellung der Europäischen Kunstakademie Trier nicht nur voll im Trend, und was das Ausstellungsprogramm der Akademie angeht, in der schlüssigen Nachfolge der vorigen Ausstellung „Künstler sehen sich selbst“. Mit ihren Arbeiten könnten die Teilnehmer der Ausstellung überdies einen durchaus spannenden wie erhellenden Beitrag zur individuellen wie gesellschaftlichen Selbsterkenntnis leisten. Dazu hätten sie allerdings die inhaltliche und künstlerische Herausforderung des Themas annehmen müssen. Wovon sie abgesehen haben.