Auszeichnung : Europäischer Filmpreis: Das sind die Nominierten

Sevilla/Berlin Die glanzvolle Gala fällt zwar aus, aber Preise werden dennoch verliehen. Auch einige deutsche Filmschaffende können sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.

Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen Stadt vergeben. In diesem Jahr war eine Gala in Island geplant - wegen der Ausbreitung des Coronavirus fällt die Veranstaltung allerdings aus. Die Auszeichnungen werden stattdessen vom 8. bis 12. Dezember digital bekanntgegeben.