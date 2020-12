Berlin Alexanderplatz : Europäischer Filmpreis für Komponistin Dascha Dauenhauer

Mieze (Jella Haase) nimmt sich Francis (Welket Bungue) an in einer Szene des Films „Berlin Alexanderplatz“. Foto: Stephanie Kulbach/Sommerhaus Filmproduktion/dpa

Berlin Beim Europäischen Filmpreis stehen die ersten Gewinner fest. Die Komponistin Dascha Dauenhauer wird für ihren Soundtrack zur Neuauflage von „Berlin Alexanderplatz“ ausgezeichnet. Sie nutzt ihre kurze Dankesrede für einen Appell.

Die Komponistin Dascha Dauenhauer hat für ihren Soundtrack zur Neuverfilmung von „Berlin Alexanderplatz“ einen Europäischen Filmpreis gewonnen. Das gab die Europäische Filmakademie (EFA) in Berlin am Mittwochabend bekannt. EFA-Präsident Wim Wenders sprach von einer ungewöhnlichen und provokativen Musik.

Er habe vor langer Zeit den Roman gelesen und die Serie von Rainer Werner Fassbinder gesehen, sagte Wenders. Aber was das Team von Regisseur Burhan Qurbani aus dem Material gemacht habe, sei „wahrlich fantastisch“. Der Film lief im Sommer in deutschen Kinos.

Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr an mehreren Abenden hintereinander verliehen. Die eigentlich in Island geplante Gala war wegen der Pandemie abgesagt worden. Am Mittwoch wurden nun die ersten Auszeichnungen in einer Digitalschalte verliehen.