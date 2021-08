Europäischer Kulturpreis : Europäischer Kulturpreis für Katie Melua und die Scorpions

Bonn Die Hard-Rock-Band Scorpions und die Jazz-Pop-Sängerin Katie Melua haben in der Bonner Oper den Europäischen Kulturpreis erhalten - zusammen mit einer Reihe anderer Preisträger.

